Илья Оголтелый: Считаю, что среднячка быть не должно

Организатор концертов в Белгороде, основатель ASHrecords, рассказал о том, есть ли у белгородцев музыкальный вкус, о душевности иностранных исполнителей и причинах популярности каверов. Как сложилось название ASHrecords?

ASH (Эш — Прим. ред.) — это я, по мнению некоторых людей, а название records носят многие подобные организации. Если еще короче, то записи Эша.

Как появилась идея привозить музыкантов в Белгород?

Началось все еще в 2007 году. У нас сформировалась определенная тусовка из десяти человек, которые любили западный панк-рок, поскольку он очень развит, на мой взгляд. И на тот момент в городе не было мероприятий, которые нам было бы интересно посещать. Мы ходили куда-то, перебивались, потому что любим музыку, но конкретно для нас ничего не было. Мы подумали и решили сделать наш первый концерт — он проходил в гараже, на отшибе, мы привезли одну из самых ведущих на тот момент хардкор-групп в СНГ — Ray из Москвы. Посетителей было больше приезжих, чем местных: из Орла, Брянска, Курска. В итоге сработало сарафанное радио, и о нас быстро узнали, потом завязалось знакомство с известным букером из Москвы, основателем Play it Loud Booking — Володей Калодиным. Узнав, что у нас начался старт таких концертов, он предложил привезти в Белгород итальянцев Bedtime for Charlie, которые были в туре по России. Мы организовали их концерт в ЦМИ, пришло человек 300, и вот тогда мы поняли, что эту тему можно двигать.

Кого ты уже привозил?

Из популярных — Ассаи, The Queers, группу «Спасибо», Sonic Death, Defiler, Authority Zero, Bellman (Норвегия, его песня вошла в саундтрек к фильму с Николь Кидман ), David Celia и Marla, Adam Evald, Матушка-Гусыня, The Chemodan Clan, Distemper, Тараканы!, Rocky Leon, Jaya The Cat, Kola Kid, Оркестр Че, Аддис Абеба, Колю Маню и других.

Конечно, для тех, кто слушает Элджея или Федука, эти имена ничего не значат, а для тех, кто шарит в зарубежных бандах, сценах и лейблах — да. В ближайшее время кого планируешь привезти?

Вот прям точно — Sonic Death, о которых уже говорил. Их концерт пройдет 29 мая в 20:30 в пабе «Декабрист». Они представят новый альбом и боевики, уже ставшие классикой. Ребята приедут уже в третий раз, и теперь обойдется без излишней лирики. А в целом размытые планы на лето. Я просто пока не хочу это анонсировать. Для интриги скажу только то, что будут фины, итальянцы и, может быть, норвежцы. Как иностранные музыканты относят к Белгороду? Как им белгородцы?

Все дико кайфуют! Дело в том, что у них, на Родине, все уже слегка зажрались и не относятся к ним как к чему-то новому и необычному, потому что на Западе таких групп миллиард, особенно в США, где все сложнее и сложнее удивить. У нас же их принимают на ура. Причем, даже если они сыграют паршиво, у нас все равно все кайфанут, потому что это иностранцы. Они очень открыты, со всеми фоткаются. Ребята из Европы и штатов рассказывают, что им навязывают, будто Россия с политической точки зрения — это дно, что люди здесь плохие. А потом приезжают и видят, как русские получают удовольствие от их музыки, как они им рады. И в эти моменты меняется их мировоззрение. Мне безумно приятно это видеть, потому что на глазах белгородцы меняют мнение иностранцев о нашей стране. Теплый прием, интересные люди, красивые женщины — вот то, что привлекает в России музыкантов из других стран.

Где они живут, когда приезжают сюда?

Когда у меня есть возможность, я прям у себя дома их размещаю, если это три-четыре человека. В целом они не притязательные люди, то есть если ты просто выделил им нормальную квартиру и спишь в соседней комнате, покормил их, все необходимые условия выполнил, то все окей. Они даже спальники с собой берут на случай, если не будет дивана. Причем это касается любого уровня групп.

Какую забавную ситуацию, связанную с иностранцами, моешь вспомнить?

В основном это все не для прессы, конечно. (Смеется.) Могу рассказать об одном случае, произошедшем с группой Dead To Me из штатов. После концерта мы сидели с гитаристом в обнимку, как братаны, и он мне говорит: «Приезжай ко мне, я живу с родителями в большом „сарае“ (он имел в виду дом), на втором этаже, а на первом этаже у меня конь». (Смеется.)

А еще не так давно мы решили сводить канадскую группу Fire Next Time в Архиерейскую рощу и устроить им шоу стереотипов. Там нет фонарей, темно и повсюду деревянные медведи. Мы подводили ребят к ним и резко включали фонарь. И они в ужасе кричали «А, фак, раша бэдс!». Но потом они поняли шутку, как и все русские шутки, потому что, по-моему, канадцы — это русские с другого континента. Они очень похожи на нас. Назови неприятные моменты, связанные с исполнителями.

Это чрезмерная звездность, неуважение к публике. Например, у одного известного рэпера (обойдемся без имен) не было ни автограф-сессии, его никак не беспокоили, и один поклонник ждал его пять часов возле ЦМИ, дождался и попросил с ним сфотографироваться, на что тот сухо ответил: «Нет».

Расскажи о музыкальной аудитории концертов, которые ты организовываешь. Какая она?

Настолько разношерстная, что даже сложно выделить костяк. Просто есть завсегдатаи концертов, я их знаю лично, и это в основном мои старые друзья, но их процентов 20. Они просто любят музыку и ходят на все, это ребята от 25 лет и старше. 50-60 процентов — это неформальная молодежь: хипстеры, татуировщики, винтажные ребята. Ну и остальная часть — это люди постарше, им около 30. И даже есть один дедушка, он приходит почти на каждый концерт: и на лайтовый рок, и на рок-н-ролл, и на метал. Если говорить о половом разделении, то тут зависит от музыки: чем она легче, тем больше среди слушателей девушек. К примеру, на Ассаи было много девчонок. Как считаешь, есть ли в Белгороде талантливые музыканты?

Да, безусловно. Группа Twice the Vice — лучшая блюз-группа в Белгороде, About:Blank, INCREDIBLE FLAMES — фанк с авторскими песнями, НЕБУHIGH! и Адик отдельно (как рэпер), DJ Карина Саакян, потому что это один из немногих диджеев-музыкантов, DJ Nikita Sokolov. И костяк наших панк-банд, конечно же, — The Dumbheads, Bad Tape, Wrong Again, Roma Wreckman. На самом деле все заполонили каверы, и сложно выделить кого-то на их фоне. Почему каверы сейчас так популярны?

Это связано с тем, что люди чаще всего приходят потусоваться, им лучше танцевать под то, что им уже известно, чем вникать в музыку и тексты, это же ведь новая информация, и для ее переваривания должен работать мозг. И такая тенденция не только в Белгороде, но и по всей России. В других странах тоже полно кавер-бэндов, но такое чувство, что россиянам ничего кроме них не нужно. На своем опыте скажу, что кавер-бэнд делает кассу больше для места, где играет, и для себя в принципе тоже. А сами каверы вытесняют все, поэтому уникальных исполнителей привозить сложнее.

Классный кавер или самобытный среднячок?

Я считаю, что среднячка быть не должно. То есть, если у музыканта проблемы с техникой, он должен своей энергией компенсировать лажу в игре. А что бы выбрал я? Ну, к примеру, если я посещаю десять концертов в месяц, то пусть два из них будут каверы и восемь — группы со своим материалом.

А как обстоят дела с музыкальным вкусом у белгородцев в целом?

У них его просто нет. Потому что решающим фактором в этом вопросе для них является то, кто пойдет, сколько будет народу, то есть сразу видно, что для многих главное — просто потусить. Только процентов 30 приходят действительно послушать музыку. В основном сейчас все ходят на LSP, Pharaoh, Face, «Пошлую Молли» — я всего этого не понимаю. Я не пошел бы на их концерты, даже если бы мне заплатили, потому что мое присутствие там будет значит, что я каким-то образом питаю к этой движухе какие-то надежды. А это ведь не так, это деградация, на мой взгляд. Чем отличается курская музыкальная движуха от нашей, белгородской?

В Курске сложилась своя тусовка, и в основном это модные дискотеки, электронщина. Он в этом плане более трендовый. Правда, я не знаю их внутреннюю кухню, если говорить о Культпросвете (организаторы концертов в Курске — Прим. ред.), но если сравнивать, ты мы выросли из оголтелого панк-рока, а в Курске все плавно и размеренно, больше замешано на танцульках под new wave, например. А в Белгороде больше динамики.

Есть ли он в России настоящий рок, на твой взгляд?

Сложно ответить. Наше поколение до сих пор считает образцовой рок-музыкой то, что исполняли Цой и Гражданская оборона, например, и судит о ней этими мерками, не пытается разобраться в качестве звука. Цой — прекрасный поэт, но его музыка для нынешнего времени уже не та. Есть еще такой момент, что в России все слушают слова и меньше уделяют внимание музыке, мало кто занимается формированием своего музыкального вкуса. Все ходят в тренажерный зал и заботятся о своем теле, читают книги и заботятся о своих мыслях, но никто не расширяет свой кругозор дальше клипов, радио. Очень маленький процент лезет на форумы, качает альбомы, читает какие-то ревьюхи.

Кстати, Белгород в этом отношении еще прогрессивный. Стоит признать, что уровень культуры у нас выше, чем в других регионах, особенно в северных. У нас красивый горд, все клево сделано, у нас постоянно мутятся выставки, концерты, и это круто.

Текст: Юлия Граблюк.

Фото: из личного архива Ильи Оголтелого, из группы ASHrecords и просторов Сети.