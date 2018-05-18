Исполнитель роли «Дэдпула» назвал Шнурова «лучшим русским»

«Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel, — прим. ВЗГЛЯД) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в Instagram под постом Шнурова с песней, в которой музыкант рассказывает, с какой ролью он бы точно справился в «Дэдпуле».

Наомним, 15 мая Шнуров спел песню о том, что хотел бы сняться в фильме «Дедпул», но играл бы алкоголика, а не супергероя.