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Исполнитель роли «Дэдпула» назвал Шнурова «лучшим русским»
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Исполнитель роли «Дэдпула» назвал Шнурова «лучшим русским» 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по главной роли в американском боевике «Дэдпул», назвал фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».
«Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel, — прим. ВЗГЛЯД) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в Instagram под постом Шнурова с песней, в которой музыкант рассказывает, с какой ролью он бы точно справился в «Дэдпуле».
Наомним, 15 мая Шнуров спел песню о том, что хотел бы сняться в фильме «Дедпул», но играл бы алкоголика, а не супергероя.
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