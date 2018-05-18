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Звезда «Дэдпула» назвал своим «любимым русским» Сергея Шнурова
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Звезда «Дэдпула» назвал своим «любимым русским» Сергея Шнурова 

BFM.RU 1 час назад
Исполнитель главной роли в франшизе «Дэдпул» Райан Рейнольдс назвал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским», передает РИА Новости.
«Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в комментариях под постом Шнурова в Instagram.
На видео Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился. «Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!» — жалуется артист в песне.
«Дэдпул-2» вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом «Для взрослых».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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