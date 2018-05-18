Концерт «Пойте вместе с нами» прошел на 1-й Вольской

Сольный концерт «Пойте вместе с нами» прошел в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка в пятницу, 11 мая. Для гостей выступил вокальный коллектив «Пой со мной» под руководством Марии Смирновой . Об этом сообщили в администрации учреждения.

«Сольный концерт стал приятным подарком для любителей современной песни. Зрители Дома культуры вместе с участниками коллектива вспомнили хиты 90-х, полюбившиеся произведения современных композиторов», — говорится в материале.

Напомним, что Дом культуры расположен по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11. (вт)