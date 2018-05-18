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Митрополита Кирилла заставили пройтись под музыку из ужастиков
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Митрополита Кирилла заставили пройтись под музыку из ужастиков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Курьезный случай произошел на общественном форуме «Царский», который организовала Екатеринбургская епархия. Как только в кинотеатре «Космос» появился митрополит Кирилл, в вестибюле заиграла композиция «O Fortuna» Карла Орфа, известная россиянам по американским ужастикам и драмам. Вскоре она сменилась не менее знаменитым «Полетом валькирий» Рихарда Вагнера. Говорят, в епархии крайне недовольны режиссером мероприятия, не нашедшим более подходящей музыки.
Комментарий: не сильны в классической музыке
«Возможно, кто-то из авторов слуха не силен в классической музыке, звучавшей в фойе перед началом форума, и ему «послышалось». Режиссер форума Александр Блинов прекрасно справился с поставленной задачей. Форум стал ярким, заметным событием. В том числе, с точки зрения режиссуры проекта. Надеюсь, что уважаемый «ФедералПресс» не будет распространять непроверенную информацию (от людей, не разбирающихся в классической музыке) и слухи не заслонят главную тему — общественный форум по сохранению наследия Николая ll на месте, ставшим «Русской Голгофой», — прокомментировала ситуацию «ФедералПресс» пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
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