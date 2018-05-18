Анастасия Денисова погуляла на своем 33-летии

Анастасия Денисова отметила свое 33-летие. Актриса сериала «Деффчонки» порадовала своих фанатов новыми фотографиями в микроблоге и рассказала, как прошел ее праздник.

Итак, как выяснилось, у актрисы был тройной повод отмечать: в этот же день прошел день рождения ее мамы Елены и вторая годовщина свадьбы с мужем Богданом. Причем организовывала праздник Анастасия сама, как и в предыдущие годы, поскольку, как призналась, любит она делать все сама — красиво, качественно и по полной программе. Конечно, на празднике был торт, цветы и множество подарков. Особенно артистку тронули презенты от ее близких. Так, сын Юра подарил бусы, сделанные своими руками, приемный сын Андрей презентовал плюшевого мишку, и оба мальчика преподнесли Денисовой цветы, купленные на деньги, которые они получили за сдачу пластиковой тары!

Впрочем, главный подарок в этот день она сделала себе сама: исполнила песню, написанную ее папой.

«Песню «Мы новый дом построим» (Дом) написал мой папа Андрей Иванович Денисов более 30 лет назад, когда родился мой старший брат Денис Денисов . Мама вспоминает, что женитьба и рождение сына произвели на него сильное впечатление. Песня «Дом» — это немного «Imagine» Джона Леннона , в тексте слышится что-то от раннего Бориса Гребенщикова . У папы была своя группа, они сочиняли и подражали культовым в то время музыкантам, причем его не смущал тот факт, что он не имел музыкального образования: знал, как брать аккорды на гитаре — и этого было вполне достаточно. Меня это всегда очень удивляло, когда я начала учиться музыке, даже как-то смущало. А когда я повзрослела, наоборот, начало восхищать!..

Папы не стало несколько лет назад. С самого дня его смерти меня не покидала навязчивые мысли: «Ну как же мы так не успели?! И что теперь, никто не услышит эти песни?! Вот был человек — и нет?!» Причем несколько раз я пыталась его уговорить, но все думали, что как-нибудь потом. Это «потом» я и делаю сейчас.

В песня есть строки, которые стали решающими в том, что я, преодолевая свои страх, слезы и горе, все-таки решилась: «Может быть, песни эти дети за нас споют…» И я спою. Пока мы помним, человек жив!» — рассказала Анастасия.