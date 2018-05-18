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Анастасия Денисова погуляла на своем 33-летии
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Анастасия Денисова погуляла на своем 33-летии 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Анастасия Денисова отметила свое 33-летие. Актриса сериала «Деффчонки» порадовала своих фанатов новыми фотографиями в микроблоге и рассказала, как прошел ее праздник.
Итак, как выяснилось, у актрисы был тройной повод отмечать: в этот же день прошел день рождения ее мамы Елены и вторая годовщина свадьбы с мужем Богданом. Причем организовывала праздник Анастасия сама, как и в предыдущие годы, поскольку, как призналась, любит она делать все сама — красиво, качественно и по полной программе. Конечно, на празднике был торт, цветы и множество подарков. Особенно артистку тронули презенты от ее близких. Так, сын Юра подарил бусы, сделанные своими руками, приемный сын Андрей презентовал плюшевого мишку, и оба мальчика преподнесли Денисовой цветы, купленные на деньги, которые они получили за сдачу пластиковой тары!
Впрочем, главный подарок в этот день она сделала себе сама: исполнила песню, написанную ее папой.
«Песню «Мы новый дом построим» (Дом) написал мой папа Андрей Иванович Денисов более 30 лет назад, когда родился мой старший брат Денис Денисов. Мама вспоминает, что женитьба и рождение сына произвели на него сильное впечатление. Песня «Дом» — это немного «Imagine» Джона Леннона, в тексте слышится что-то от раннего Бориса Гребенщикова. У папы была своя группа, они сочиняли и подражали культовым в то время музыкантам, причем его не смущал тот факт, что он не имел музыкального образования: знал, как брать аккорды на гитаре — и этого было вполне достаточно. Меня это всегда очень удивляло, когда я начала учиться музыке, даже как-то смущало. А когда я повзрослела, наоборот, начало восхищать!..
Папы не стало несколько лет назад. С самого дня его смерти меня не покидала навязчивые мысли: «Ну как же мы так не успели?! И что теперь, никто не услышит эти песни?! Вот был человек — и нет?!» Причем несколько раз я пыталась его уговорить, но все думали, что как-нибудь потом. Это «потом» я и делаю сейчас.
В песня есть строки, которые стали решающими в том, что я, преодолевая свои страх, слезы и горе, все-таки решилась: «Может быть, песни эти дети за нас споют…» И я спою. Пока мы помним, человек жив!» — рассказала Анастасия.
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