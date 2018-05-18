Клуб 27: музыканты, умершие в молодом возрасте

Эти известные музыканты были весьма популярны, получая славу и надеясь на большое будущее, но умерли в одном возрасте. «Клуб 27» оказался роковым для многих звезд, и над разгадкой такого странного совпадения все еще думают многие поколения. Общественность волнует вопрос, действительно ли существует проклятие 27 лет, или же речь просто в стечении обстоятельств.

Роберт Джонсон

anews.com

Одним из первых членов «Клуба 27» оказался один из известнейших блюзменов XX века. Он часто слышал в свой адрес шутки о том, что ради такого исключительного таланта согласился отдать дьяволу душу. Согласно официально озвученной версии кончины Джонсона, деятель культуры был застрелен мужем одной из многочисленных любовниц, однако в его смерти остается много неоднозначных моментов.

Брайан Джонс

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Основатель коллектива The Rolling Stones после ухода из группы стал страдать от затяжной депрессии, погрузившись в мир наркотиков и спиртного. В итоге он оказался обнаружен мертвым в его бассейне, а эксперты выдвигали не только версию самоубийства, но и намеренного убийства строителями и даже личным водителем.

Джими Хендрикс

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Известный гитарист ушел из жизни в одном из гостиниц на территории Лондона, захлебнувшись собственной рвотой. Последняя была спровоцирована передозировкой амфетамина в сочетании со снотворным. Врачам не удалось вернуть артиста к жизни, а смерть его наступила в 27 лет, после чего общество впервые начало активно говорить о «Клубе 27».

Дженис Джоплин

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Рок-певица стала жертвой передозировки наркотиками спустя месяц после кончины своего коллеги Хендрикса. Медики предполагают, что звезда свела счеты с жизнью, хотя в ее личных вещах не удалось обнаружить каких-либо запрещенных веществ. Именно это натолкнуло стражей порядка на подозрения о преднамеренном убийстве.

Джим Моррисон

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Фронтмен The Doors покинул мир в 1971 году вследствие сердечного приступа, и к указанному моменту со дня кончины Джоплин прошел год. Полиция не торопилась исключать версии о передозировке наркотиками и даже убийство, а подруга покойного артиста Памела Курсон, которая находилась с музыкантом непосредственно в роковой день, молчала. Спустя три года не стало и ее, чему виной передозировка запрещенными веществами.

Курт Кобейн

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Лидер легендарной группы Nirvana прожил всего 27 лет, скончавшись в 1994 вследствие выстрела в голову. Тело кумира миллионов удалось обнаружить только спустя три дня после смерти, а полиция считает, что таким образом музыкант свел счеты с жизнью.

Эми Уайнхаус

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Седьмым членом «Клуба 27» стала британская певица с грустной музыкой, которая покинула мир живых в 2011 году. Знаменитость оказалась обнаружена без признаков жизни в ее лондонской квартире. Причиной смерти исполнительницы послужило алкогольное отравление, которое за собой повлекло сердечный приступ.