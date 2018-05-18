Эмин Агаларов: «Трамп моментально согласился сниматься в клипе»

Вчера в гостях у «ОК на связи!» был певец и музыкант, заботливый отец — харизматичный Эмин . В прямом эфире Эмин ответил на вопросы пользователей Одноклассников и рассказал о том, чем помог союзу Лобода-Линдеманн, как уговорил Дональда Трампа сниматься в своем клипе и что считает главной заветной мечтой.

Больше подробностей в записи шоу. Выпуски шоу на телеканале «Москва-24» пройдут в субботу в 22:30 и в воскресенье в 16:30.

О союзе Лобода-Линдеманн

Я поспособствовал тем, что я пригласил Тилля на фестиваль «Жара», а он приехал. А дальше всё уже пошло самоходом.

О новой песне на английском про Трампа

Первый сингл выйдет буквально через 3-4 недели, песня Got Me Good, и здесь я точно не могу раскрывать секретов, потому что тут фигурирует и Трамп, и всё, что происходит сейчас на политическом поле. Будет новый англоязычный альбом, над которым я работал последние три года. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого.

О съемках с Дональдом Трампом

Трамп моментально согласился участвовать. Но он сразу задал один вопрос — сколько это займет времени. Я понимал, что, если я скажу больше 10 минут, он не согласится. И мы реально за 10 минут отсняли. Там было два дубля. В его отеле мы арендовали конференц-комнату. Это был отель Ритц Карлтон на Тверской, в Москве.

О заветной мечте

Заветная мечта вырастить и воспитать своих детей так, чтобы они могли к чему-то стремиться и чего-то добиваться. Мне кажется, это моя главная задача в жизни. Но пока им девять, моим двойняшкам, а девочке четыре, может быть, рано об этом говорить. В принципе, ко всем своим мечтам я иду и, может быть, даже если я не дойду до ультимативной точки, на пути я всё равно добиваюсь каких-то результатов, и этого достаточно.

О фильме «Однажды на Жаре» и новом лейбле «Жара»

На базе бренда «Жары» мы сегодня имеем фестиваль, телеканал «Жара, музыкальную премию „Жара“, радиостанцию „Жара“, которую запускаем 20 мая на волне 100.5. Этим летом мы будем снимать художественный фильм „Однажды на Жаре“, в котором снимутся все российские артисты. Это будет романтическая комедия, происходит всё в Баку во время „Жары“.

insideok.ru

Мы также планируем запустить каждый сезон, каждые полгода, некий парфюм под брендом „Жара“, который будет меняться каждые 6 месяцев в зависимости от артиста, который является лицом этого сезона. Еще в июне мы запустим первый и самый крупный музыкальный лейбл „Жара“, который позволит артистам продавать больше своих носителей, физических и digital.

О новом радио „Жара“

Это будет первая и, наверное, единственная на сегодняшний день радиостанция, которая принимает решение по тому, кто играет на радиостанции, на базе стриминга. То, что имеет огромную популярность в интернете, естественно, без грубого мата, будет вещаться на этой станции. Несмотря на то, что я владею этой станцией, если у меня нет сегодня популярной песни в стриме, я не буду в эфире, потому что я не буду топить свой собственный бизнес в данном случае. Это я вам обещаю и абсолютно откровенно говорю. Артисты, которые не в стриме, их там не будет. Таким образом, мы сможем привлечь молодую аудиторию, которая сегодня немножко устала от тех артистов, которых она видит на Первом канале.

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