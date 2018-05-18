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Шнуров стал «любимым русским» Райана Рейнолдса
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Шнуров стал «любимым русским» Райана Рейнолдса 

Рамблер 1 час назад
Фото: @shnurovs
Голливудский актер прокомментировал видео русского музыканта.
Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал короткий ролик с песней, в которой размышляет о том, какую роль мог бы сыграть в недавно вышедшем на российские экраны фильме "Дэдпул 2" и почему его не зовут в Голливуд.
На пост отреагировал актер Райан Рейнольдс, он заметил, что Шнуров занял место его любимого русского, потеснив при этом Колосса.
Подписчики предложили Рейнолдсу пригласить музыканта, а сам Шнуров ответил в отдельном посте.
@shnurovs
Напомним, что Колосс является одним из персонажей киновселенной Marvell.
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