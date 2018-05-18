Шнуров стал «любимым русским» Райана Рейнолдса

Голливудский актер прокомментировал видео русского музыканта.

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал короткий ролик с песней, в которой размышляет о том, какую роль мог бы сыграть в недавно вышедшем на российские экраны фильме "Дэдпул 2" и почему его не зовут в Голливуд.

На пост отреагировал актер Райан Рейнольдс , он заметил, что Шнуров занял место его любимого русского, потеснив при этом Колосса.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Май 2018 в 12:12 PDT

Подписчики предложили Рейнолдсу пригласить музыканта, а сам Шнуров ответил в отдельном посте.

@shnurovs

Напомним, что Колосс является одним из персонажей киновселенной Marvell.