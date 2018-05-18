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В библиотеке №84 звучали песни «День Победы» и «Бессмертный полк»
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В библиотеке №84 звучали песни «День Победы» и «Бессмертный полк» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Перед собравшимися ветеранами и жителями Соколиной горы выступил Дмитрий Раскатов, обладатель баритона.
В районной библиотеке на Щербаковской улице состоялся концерт «Памяти пылающих лет», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист Д. Раскатов порадовал публику не только песнями военной тематики, но и произведениями советской, российской и итальянской эстрадной музыки. Особый трепет у собравшихся вызвала песня «День Победы» — зрители слушали ее стоя.
Помимо концерта, в этот день в культурном учреждении состоялась книжно-иллюстративная выставка под названием «Великая поступь Победы». Гости мероприятии смогли взять на память о библиотеке любую из предложенных книг.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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