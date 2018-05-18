В библиотеке №84 звучали песни «День Победы» и «Бессмертный полк»

Перед собравшимися ветеранами и жителями Соколиной горы выступил Дмитрий Раскатов, обладатель баритона.

В районной библиотеке на Щербаковской улице состоялся концерт «Памяти пылающих лет», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист Д. Раскатов порадовал публику не только песнями военной тематики, но и произведениями советской, российской и итальянской эстрадной музыки. Особый трепет у собравшихся вызвала песня «День Победы» — зрители слушали ее стоя.

Помимо концерта, в этот день в культурном учреждении состоялась книжно-иллюстративная выставка под названием «Великая поступь Победы». Гости мероприятии смогли взять на память о библиотеке любую из предложенных книг.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».