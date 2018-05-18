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Земфира поддержит экологию сочинских гор
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Земфира поддержит экологию сочинских гор 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российская певица Земфира выступит на музыкальном фестивале LiveFest Summer в поддержку экологии на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в горах Сочи. Об этом сообщил сайт «Ясно».
11 августа на отметке 1600 метров над уровнем моря музыканты и коллективы исполнят свои песни. На концерте «Музыка на высоте» выступят звезды российской эстрады: Земфира, Дельфин, Therr Maitz и Pompeya.
На площадку жители и гости города-курорта доберутся, как и подобает для подобного мероприятия, на экологически чистом транспорте — канатном подъемнике «Стрела».
Часть средств от продажи билетов на фестиваль перечислят на реализацию программы по восстановлению черноморского лосося — кумжи.
Администрацию и мэрию Красноярска накажут за игнорирование экологических проблем. Прокуроры выяснили, что никто не проводит рейды по территории с целью выявления нарушителей, загрязняющих воздух.
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