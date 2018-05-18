Земфира поддержит экологию сочинских гор

Российская певица Земфира выступит на музыкальном фестивале LiveFest Summer в поддержку экологии на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в горах Сочи. Об этом сообщил сайт «Ясно».

11 августа на отметке 1600 метров над уровнем моря музыканты и коллективы исполнят свои песни. На концерте «Музыка на высоте» выступят звезды российской эстрады: Земфира, Дельфин , Therr Maitz и Pompeya.

На площадку жители и гости города-курорта доберутся, как и подобает для подобного мероприятия, на экологически чистом транспорте — канатном подъемнике «Стрела».

Часть средств от продажи билетов на фестиваль перечислят на реализацию программы по восстановлению черноморского лосося — кумжи.

Администрацию и мэрию Красноярска накажут за игнорирование экологических проблем. Прокуроры выяснили, что никто не проводит рейды по территории с целью выявления нарушителей, загрязняющих воздух.