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Главный редактор радиовещания ВГТРК извинился за запрет петь про Христа
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Главный редактор радиовещания ВГТРК извинился за запрет петь про Христа 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Главный редактор радиовещания ВГТРК Андрей Медведев принес извинения в связи с запретом детской группе театра Покровского петь фрагменты из «Ростовского действия» на «Радио Россия».
Об этом Медведев написал в комментариях к записи музыканта и певицы Александры Ярчевской, сообщившей об инциденте.
Он удивился тому, что Ярчевская сразу не обратилась к нему или кому-либо из руководителей в связи с этой ситуацией.
«Однако, поведение девушки, если все описанное Вами имело место, и правда, трудно назвать приемлемым. Приношу Вам и вашим ребятам извинения от себя лично. С ситуацией разберусь. Все выясню и Вам сообщу, в чем на самом деле была проблема», — написал Медведев.
Он также посетовал на то, «как рьяно некоторые комментаторы принялись говорить, что „Радио России“ испытывает какую-то особую нелюбовь к Вере и Православию, а также был удивлен, что некоторые нашли изъян в фамилии и национальности продюсера».
«Это весьма прискорбно, читать подобные высказывания», — заключил главред радиовещания ВГТРК.
Ранее сообщалось, что детской группе театра Покровского запретили петь на «Радио России» фрагменты из «Ростовского действия», так как на радио запрещена «пропаганда христианства», а в песнях присутствует слово «Христос».
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