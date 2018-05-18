Ещё
На «Радио Россия» детям запретили петь про Христа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

На «Радио Россия» детям запретили петь про Христа 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Музыкант и певица Александра Ярчевская рассказала о скандале, случившемся на «Радио России» перед эфиром программы «Действующие лица».
«Сегодня был скандал на «Радио Россия». Детской группе театра Покровского — 40 лет. Мы должны были петь фрагменты из «Ростовского действия». Приходит продюсер и во время репетиции говорит, что «пропаганда христианства на нашем радио запрещена. У вас в „песнях“ слово „Христос“ присутствует. Давайте другие песни», — написала Ярчевская в своем Facebook.
По словам виолончелистки, группа пыталась объяснить продюсеру Софии Арендт, что к «пропаганде» этот светский спектакль отношения не имеет. Также участники спектакля задались вопросом, почему заранее не было оговорен запрет на христианскую тематику. В ответ продюсер спросила, можно ли обойтись «как-то без Христа».
«Тогда я сказала нашему хормейстеру Елене Львовне, что участвовать в этом не буду. И простите меня, но в первый раз за 15 лет мне плевать на театр, потому что иначе я прямо здесь могу снять крестик и предать Того, кого люблю», — сказала музыкант.
В итоге продюсер на заявление артистки заметила, что она «предает своих товарищей и поступает не по-христиански». Также Арендт заявила, что Ярчевская может про Христа «на радио „Радонеж“ или радио „Вера“ петь».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Исполнитель роли «Дэдпула» назвал Шнурова «лучшим русским» Шнуров сказал, какого героя сыграл бы в «Дедпуле» Джамалу не пустили на красную дорожку на открытии «Евровидения» в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как погиб «вождь краснокожих»8
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей65
Как живут актёры с дефектами внешности3
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение