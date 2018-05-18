Международный джазовый фестиваль Jazz May открылся в Пензе 

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Открытие VIII Международного джазового фестиваля Jazz May состоялось в Пензе в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Фестиваль проходит в Пензе с 2011 года. В 2012 году Jazz May получил премию в области событийного туризма Russian Event Awards как лучший проект в области культуры. Музыкальная часть фестиваля проходит на открытой площадке и в концертных залах Пензы. В рамках Jazz May проводятся мастер-классы джазовых музыкантов, показы фильмов и мультфильмов, в разные годы на фестивале выступали джазмены Ричи Коул, Крейг Хэнди, Эмануэле Чизи, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Игорь Бутман и многие другие.
"Jazz May стал одним из главных культурных событий в Пензенской области— событием, которого ждут", — сказал на открытии фестиваля в Пензенской филармонии замминистра культуры региона Владимир Карпов. В программе фестиваля этого года — совместный сет трио петербургского пианиста Андрея Кондакова и американского певца Джейди Уолтера, выступления французского барабанщика Дамиена Шмитта и его квинтета, мини-оркестра Ильи Морозова и Виктории Кауновой, солистов биг-бэнда Игоря Бутмана, ансамбля «4’33» под управлением скрипача Алексея Айги и другие.
Помимо музыки в этом году в рамках Jazz May пройдут кинопоказы фестиваля анимационных фильмов Insomnia, клубный джем-сейшн, утренняя программа джазовых чаепитий, лекции музыкального критика Георгия Акмена и джазового продюсера Виктора Радзиевского, а также мастер-классы для профессиональных музыкантов.