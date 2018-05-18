Международный джазовый фестиваль Jazz May открылся в Пензе

ПЕНЗА, 18 мая. / ТАСС /. Открытие VIII Международного джазового фестиваля Jazz May состоялось в Пензе в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Даниил Крамер, Фестиваль проходит в Пензе с 2011 года. В 2012 году Jazz May получил премию в области событийного туризма Russian Event Awards как лучший проект в области культуры. Музыкальная часть фестиваля проходит на открытой площадке и в концертных залах Пензы. В рамках Jazz May проводятся мастер-классы джазовых музыкантов, показы фильмов и мультфильмов, в разные годы на фестивале выступали джазмены Ричи Коул, Крейг Хэнди, Эмануэле Чизи, Анатолий Кролл Игорь Бутман и многие другие.

Помимо музыки в этом году в рамках Jazz May пройдут кинопоказы фестиваля анимационных фильмов Insomnia, клубный джем-сейшн, утренняя программа джазовых чаепитий, лекции музыкального критика Георгия Акмена и джазового продюсера Виктора Радзиевского, а также мастер-классы для профессиональных музыкантов.