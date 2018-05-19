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Владимир Кузьмин выпустил альбом «Вечные истории»
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Владимир Кузьмин выпустил альбом «Вечные истории» 

Аpelzin.ru 57 минут назад
«Владимир Кузьмин представил новый альбом „Вечные истории (Collection)“, его можно послушать на всех витринах — https://1mp.ru/l/kuzmin/. Интересно, что песни, вошедшие в коллекцию, являются предвестниками не одной, а сразу 3 новых пластинок музыканта, которые он уже записал. Причину такого оригинального решения артист пока не раскрывает, но точно можно сказать, что его очень ждут все поклонники. Владимир Кузьмин: „Я записал 3 альбома и решил сначала выпустить сборник „Вечные истории“. Это сборник песен из 3 следующих концептуальных альбомов, разных по тематике и стилистике…“. Надеемся, что услышим это музыкальное пиршество совсем скоро. А пока наслаждайтесь „Вечными историями“ из уст талантливого Владимира Кузьмина…» — Первое музыкальное издательство. Слушайте Вечные истории — Владимир Кузьмин на Яндекс. Музыке
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