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«Би-2» сняли футуристическо-исторический клип
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«Би-2» сняли футуристическо-исторический клип 

Национальная Служба Новостей 12 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Би-2» представила свой новый клип. Музыканты сняли видео на песню «Черное Солнце». Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как родилась идея сюжета ролика, читайте только на НСН.
«Это чисто инициатива Левы. Мы с режиссером придумали некую фантастическую историю, космическо-фантастическую. Но Лева сказал «Нет!» и придумал вот этот сценарий (как нам показалось, достаточно странный). Но через какое-то время мы поняли, что это — именно то, что нужно для этой песни, именно такой видеоряд. Это очень необычно, видеоряд получился футуристическо-историческим, и, по-моему, это сработало. Съемки проходили в «Кусково», можно сказать, в настоящих исторических декорациях, усадьбу для этого даже полностью закрыли на один день», — пояснил артист.
Посмотреть новый клип группы «Би-2» вы можете увидеть прямо сейчас. Также вы можете проголосовать за песню «Черное Солнце» в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова дюжина» на сайте nashe.ru или с помощью смс-портала 6556.
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