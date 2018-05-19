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«Маевка» порадует хорошей музыкой
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«Маевка» порадует хорошей музыкой 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 19 мая, в парке «Сокольники» состоится музыкальный фестиваль «Маевка Лайв 2018». Уже в четвертый раз мероприятие соберет несколько тысяч поклонников современных исполнителей.
На сцене на Фонтанной площади парка развернется многочасовой марофон, который продлится до позднего вечера. Собравшихся своим творчеством порадуют молодежные исполнители с их самыми свежими хитами, которые уже завоевали популярность в сети и на телевидении.
Для гостей фестиваля выступят Елена Темникова, L’ONE, ВИА Гра, Юлианна Караулова, MBAND, Artik&Asti, Ёлка, Клава Кока, ALEXEEV, Pizzа, Ханна, Юля Паршута, Тимур Родригез и многие другие. На сцену выйдет и специальный гость «Маевки», имя которого держится в секрете. Также в концерте примут участие известные исполнители-блогеры, которые впервые представят свои модные треки — Ида Галич, Никита Златоуст, Тимоха, Мари Сенн и Gary.
Организаторы отмечают, что на протяжении всего фестиваля будет звучать только живая музыка.
Вход на мероприятие свободный.
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