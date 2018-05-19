«Маевка» порадует хорошей музыкой

В субботу, 19 мая, в парке «Сокольники» состоится музыкальный фестиваль «Маевка Лайв 2018». Уже в четвертый раз мероприятие соберет несколько тысяч поклонников современных исполнителей.

На сцене на Фонтанной площади парка развернется многочасовой марофон, который продлится до позднего вечера. Собравшихся своим творчеством порадуют молодежные исполнители с их самыми свежими хитами, которые уже завоевали популярность в сети и на телевидении.

Организаторы отмечают, что на протяжении всего фестиваля будет звучать только живая музыка.

Вход на мероприятие свободный.