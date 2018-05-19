Карьера BTS под угрозой из-за Криса Ву

уже привыкли к тому, что их новые синглы возглавляют все мировые чарты, но, похоже, парням из Южной Кореи нужно поднажать, ведь их конкуренты тоже не сидят сложа руки.

Крис Ву, рэпер из Китая, недавно выпустил новый сингл «Like», который помешал возглавить американский «Itunes». Их новая песня «Fake» остановилась на-ой строчке рейтинга.

Кроме того, продажи нового сингла Криса в три раза превысили продажи песни с нового японского альбома «Face».

Но говорить, что «Fake» не был оценен слушателями, нельзя. Через несколько часов после релиза клипа хэштег #FakeLoveFriday собрал больше миллионов записей в, а сам клип за сутки посмотрели больше миллионов раз.

Да и парням из удалось занять первые строчки таких чартов, как Melon, и. Название их песни красовалось под номером на нескольких музыкальных порталах уже через несколько минут после того, как клип был выложен в сеть.

Кстати говоря, в мировом чарте «Itunes» (Worldwide) все еще держатся на самой верхушке! Так что, кажется, серьезных опасен на данный момент нет.