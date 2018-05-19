Отчего у Земфиры холодные пальцы и как её зовут на самом деле: пройдите тест про рок-звезду

Осталось 50 дней до фестиваля «Маяк», который пройдёт в фан-зоне ЧМ в парке Маяковского в июле. Екатеринбургу повезло, кажется, больше других городов — у нас выступят главные рок-звёзды страны: «Сплин», Дельфин, «Би-2» и Земфира.

И если первые три исполнителя и так приезжают к нам достаточно часто, то Земфира сейчас вообще редко даёт концерты. В Екатеринбурге она была в последний раз в 2016 году, и это был, по её словам, последний масштабный тур в карьере. Сейчас певицу можно будет увидеть только на отдельных редких концертах в Москве или подобных фестивалях в регионах.

При этом армии поклонников Земфиры могут позавидовать многие другие звёзды — на её концертах всегда аншлаги, а самые отчаянные ездят за певицей во время туров по всей стране и за её пределами.

Предлагаем вам проверить, как хорошо вы знакомы с творчеством Земфиры и её биографией. Пройдите тест из 20 вопросов, на каждый из которых только один правильный ответ.

Фестиваль «Маяк» пройдёт в Екатеринбурге 8 июля. По словам организаторов, зрителей ждут семь часов музыки.