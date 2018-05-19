Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»

Ольга Бузова предложила свою кандидатуру в качестве артиста от России на следующем международном конкурсе "Евровидение". Скандальная звезда уверена, что идеально подходит для этого и сможет достойно представить нашу страну.

Как сообщает издание "Дни.ру", Бузова выразила уверенность, что сможет пройти в финал конкурса, который в следущем году пройдет в Израиле.

Артистка раскритиковала выступление Юлии Самойловой . По словам Ольги, девушка выступила слабо. Перед участием в таком масштабном конкурсе Юлии следовало набраться побольше опыта, считает Бузова.

Она уверена, что готова ко всем сложностям, которые выпадают на долю артистов, отправляющихся на "Евровидение".

"Позвольте сделать это мне!"

— сказала Ольга.