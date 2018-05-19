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Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
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Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение» 

Рамблер 2 часа назад
Ольга Бузова предложила свою кандидатуру в качестве артиста от России на следующем международном конкурсе "Евровидение". Скандальная звезда уверена, что идеально подходит для этого и сможет достойно представить нашу страну.
Как сообщает издание "Дни.ру", Бузова выразила уверенность, что сможет пройти в финал конкурса, который в следущем году пройдет в Израиле.
Артистка раскритиковала выступление Юлии Самойловой. По словам Ольги, девушка выступила слабо. Перед участием в таком масштабном конкурсе Юлии следовало набраться побольше опыта, считает Бузова.
Она уверена, что готова ко всем сложностям, которые выпадают на долю артистов, отправляющихся на "Евровидение".
"Позвольте сделать это мне!"
— сказала Ольга.
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