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Младший брат Тимати, Арсений Бородин и Роман Архипов на презентации музыкальной компании All Music
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Младший брат Тимати, Арсений Бородин и Роман Архипов на презентации музыкальной компании All Music 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера в ресторане I VAN GOGH на Большой Лубянке состоялась презентация новой музыкальной компании Романа Архипова (33) All Music и релиз клипа Russian Girls певицы Элис.
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Элис — первый продюсерский проект Архипова. «Это не поп и не рок, это такая динамичная, но не стандартная музыка, — заявил Роман. — Элис — молодая и очень талантливая певица».
Среди гостей мероприятия были Александр Иванов (23), Арсений Бородин (29), Артем Юнусов (31) и другие друзья Романа.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mladshij-brat-timati-arsenij-borodin-i-roman-arhipov-na-prezentatsii-muzykalnoj-kompanii-all-music/
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