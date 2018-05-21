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Доступ на Красную площадь ограничат 24 мая
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Доступ на Красную площадь ограничат 24 мая 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Кристина Богачева/«Газета.Ru»
Москвичи и гости столицы 24 мая не смогут попасть на Красную площадь через Спасские ворота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.
Отмечается, что 24 мая для посетителей закроют Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Ограничения связаны с проведением концерта в честь Дня славянской письменности и культуры.
Ранее сообщалось, что жители столицы не смогут попасть на центральную аллею ВДНХ до 1 июня. Из-за ремонта с 10 мая будет ограничен доступ от арки главного входа до площади Промышленности.
"Попасть на ВДНХ можно будет через контрольно-пропускные пункты «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда, «Хованский» (в районе улицы Хованской), «Лихоборский» (в районе Лихоборского проезда), «Совхозный» (в районе Совхозного проезда) и с улицы Сергея Эйзенштейна", — говорится в сообщении.
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