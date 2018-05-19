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SZA выпустила клип на песню со своего дебютного альбома CTRL
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SZA выпустила клип на песню со своего дебютного альбома CTRL 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В 2017 году певица SZA (27) выпустила свой первый альбом CTRL. И сегодня в Сети появился клип на песню Garden. В нем SZA гуляет в джунглях и танцует на берегу океана, в общем, очень красиво! Интересный факт: в клипе снялся Дональд Гловер (34) (он же Childish Gambino, который на прошлой неделе выпустил клип на песню This is America). Кстати, SZA также появилась в видео This Is America, в самом конце.
https://www.youtube.com/watch?v=pcJo0tIWybY
Стоит отметить, режиссером клипа стала талантливая Карина Эванс, 22-летняя девушка из Канады, которая снимала последние два видео Дрейка (31).
https://www.youtube.com/watch?v=U9BwWKXjVaI
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sza-vypustila-klip-na-pesnyu-so-svoego-debyutnogo-alboma-ctrl/
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