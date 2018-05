SZA выпустила клип на песню со своего дебютного альбома CTRL 

В 2017 году певица SZA (27) выпустила свой первый альбом CTRL. И сегодня в Сети появился клип на песню Garden. В нем SZA гуляет в джунглях и танцует на берегу океана, в общем, очень красиво! Интересный факт: в клипе снялся Дональд Гловер (34) (он же Childish Gambino, который на прошлой неделе выпустил клип на песню This is America). Кстати, SZA также появилась в видео This Is America, в самом конце.