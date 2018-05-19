SZA выпустила клип на песню со своего дебютного альбома CTRL

В 2017 году певица SZA (27) выпустила свой первый альбом CTRL. И сегодня в Сети появился клип на песню Garden. В нем SZA гуляет в джунглях и танцует на берегу океана, в общем, очень красиво! Интересный факт: в клипе снялся Дональд Гловер (34) (он же Childish Gambino, который на прошлой неделе выпустил клип на песню This is America). Кстати, SZA также появилась в видео This Is America, в самом конце. https://www.youtube.com/watch?v=pcJo0tIWybY Стоит отметить, режиссером клипа стала талантливая Карина Эванс, 22-летняя девушка из Канады, которая снимала последние два видео Дрейка (31). https://www.youtube.com/watch?v=U9BwWKXjVaI Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sza-vypustila-klip-na-pesnyu-so-svoego-debyutnogo-alboma-ctrl/