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Гонка по ночной Москве и кислотные тени: победительница шоу «Холостяк» Екатерина Никулина представила клип
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Гонка по ночной Москве и кислотные тени: победительница шоу «Холостяк» Екатерина Никулина представила клип 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Когда Екатерина Никулина выиграла в проекте «Холостяк» и получила заветное кольцо от Ильи Глинникова, многие поклонники заподозрили, что Никулина ничего не испытывает к Глинникову, а хочет лишь пропиариться за его счет. Пара встречалась вместе около полугода. А после расставания с актером Екатерина начала сольную музыкальную карьеру. И снова в ее адрес посыпали обвинения. Но Никулина никого не слушает, а идет к своей цели. Несколько часов назад Екатерина представила свой новый клип на песню «Ночь».
Работа получилась динамичной и яркой. Красок в клип добавляет макияж певицы. В комментариях фолловеры Никулиной пишут свое мнение после просмотра видео: «Очень круто и стильно»; «Екатерина, очень понравился клип и песня, продолжай радовать нас»; «Нереально круто»; «Очень классный клип, ты умничка, очень необычно и запоминающее»; «Очень нравится, хоть и необычно, мне кажется подобной музыки еще никто у нас не делал, молодец Катюша! Клип вообще кайф!».
Жми на play и оцени новую работу Никулиной. Как тебе?
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Фото:Instagram
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