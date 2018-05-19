Актриса «Деффчонок» на ТНТ перепела Pink

Галя Боб призналась, что не уважает артистов, поющих под фанеру.

Кажется, на одного талантливого вокалиста в стране стало больше — актриса «Деффчонок» на ТНТ призналась, что все свободное время посвящает занятиям музыки. И даже решилась перепеть одну из самых известных песен Pink. Несмотря на то что песня очень сложная, Галина справилась.

А в подписи к видео рассказала, что серьезно занялась вокалом:

«Петь — это сейчас мое самое важное и самое любимое занятие! Это не просто увлечение, это то, на что я трачу сейчас все свое время, силы, вкладываю столько любви и труда! Да, я не пою с детства и начала учиться этому нелегкому делу только недавно… Но я очень хочу по-настоящему научиться! Без фанеры, без лажи… Честно? Я не уважаю артистов, поющих под фанеру на концертах. Это как играть спектакль в театре и открывать рот под записанный текст. Я хочу научиться петь, как поют лучшие. Для меня это Pink, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Ed Sheeran… и еще многие. В этом видео есть лишь минимальные правки, клянусь! Все как вы слышите, так оно и есть. В общем, делюсь с вами, потому что мне это действительно важно! И мне важно каждое ваше мнение! Эти каверы, это все для меня огромный опыт и репетиция для дальнейшей своей музыки».

К счастью, подписчики оценили начинание молодой актрисы (а теперь еще и певицы): «Ты очень классно поешь! Голос просто супер! Делай то, что нравится!», «Вы потрясающая, настоящая, обожаю вас».

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