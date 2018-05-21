26 мая в Краснодаре пройдет VIII фестиваль «Кубань играет джаз»

Концерты состоятся на открытых концертных площадках с 18.00 до 22.00 26 мая на площадках Краснодара пройдет VIII фестиваль «Кубань играет джаз».

Концерты можно увидеть на открытых концертных площадках с 18.00 до 22.00.

Джазовые коллективы края выступят в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра ТО «Премьера».