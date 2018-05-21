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26 мая в Краснодаре пройдет VIII фестиваль «Кубань играет джаз»
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26 мая в Краснодаре пройдет VIII фестиваль «Кубань играет джаз» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Концерты состоятся на открытых концертных площадках с 18.00 до 22.00  26 мая на площадках Краснодара пройдет VIII фестиваль «Кубань играет джаз».
Концерты можно увидеть на открытых концертных площадках с 18.00 до 22.00.
Джазовые коллективы края выступят в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра ТО «Премьера».
Для жителей и гостей краевого центра сыграют девять оркестров — Биг-бенд Георгия Гараняна, оркестр Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, народный инструментальный ансамбль «Диксиленд», народный джаз-ансамбль «Night Jazz» и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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