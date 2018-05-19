До 28 мая проходит XVIII Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» 

С фестивалем сотрудничают Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, саксофонист Игорь Бутман, пианист Денис Мацуев, петербургский хореограф Борис Эйфман, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», МХТ им. Чехова и «Современник». В этом году в фестивале принимает участие Детский музыкальный театр им. Наталии Сац с премьерой «Путешествие Гулливера», которая состоится 23 мая. В рамках фестиваля в этом году состоялась премьера анимационного документального фильма Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссёре, художнике Резо Габриадзе, который основал в Тбилиси Театр Марионеток. 22 мая в рамках фестиваля состоится концерт Дениса Мацуева, который выступит в Парке Зарядье вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментом России им. Осипова. В этот день также будет вручена ежегодная премия Олега Янковского в рамках фестиваля «Черешневый лес» — «Творческое открытие».
Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес», впервые организованный в 2001 году — это яркое событие в культурной жизни столицы. В разное время на площадках фестиваля выступали Франко Дзеффирелли, Джон Малкович, солисты театра La Scala, Владимир Ашкенази, Рикардо Мути.