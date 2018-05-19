Рокеры «Би-2» будут выступать в Воронеже два дня подряд

В начале июня в Воронеже состоится презентация нового альбома группы «Би-2» в Воронеже.

Памятуя об особой любви воронежцев к Леве и Шуре — каждый концерт группы в столице Черноземья собирает переполненный зал — музыканты решили дать здесь два концерта подряд — 2 и 3 июня. Площадкой шоу снова станет концертный зал Сити-Парка «Град» Event-Hall.

Кстати, часть песен публика уже успела выучить еще до выхода альбома, для которого они записаны. Группа активно выпускает видеоклипы на свои песни, которые мгновенно набирают миллионы просмотров. Так стало с песней «Лайки», «Виски» и, конечно, дуэтом с Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».

Помимо отличной музыки, воронежцев ждет еще и свето— и видеошоу, специально подготовленное для презентации альбома.