В Пскове с концертом выступил музыкант с Фарерских островов

Музыкант Ханс Андриас с Фарерских островов выступил с концертом в Пскове 19 мав ГКЦ в рамках проекта «Культбригада» творческого объединения «Четыре согласных». Как передает корреспондент АиФ-Псков, музыкант презентовал свой альбом «Vision» и исполнил новые песни.

"Я первый раз в России, это очень красивая страна, где живут красивые люди. Сам я приехал с Фарерских островов. Кто не знает, они состоят из 18 небольших островов, а население 50 тысяч человек. Чуть меньше, чем в России", — пошутил Ханс Андреас во время выступления.

Он исполнил несколько песен на английском и фарерском языках, а также русскую песню «Я спросил у ясеня».

Ханс Андриас Якобсен, известный на музыкальной сцене под сокращенным именем Hans Andrias — молодой автор-исполнитель из Клаксвуйка (город на Фарерских островах), успевший завоевать сердца слушателей не только на своей Родине, но и в Европе.

В 2016 году вышел первый альбом музыканта «Vision», его после концерта смогли приобрести и островичи. В альбоме представлено девять треков, наполненных не только свойственной многим скандинавским музыкантам меланхолией, но и трогательной, почти метафизической чувственностью. Первый полноформатник музыканта являет собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром и выходящим на первый план аутентичным вокалом Ханса.

Зарубежные рецензии все, как одна, твердят, что «Visions» звучит настолько по-южному, что родиной альбома скорее представляется солнечная Небраска, чем, продуваемый всеми ветрами Севера, портовый Клаксвуйк, однако, они не совсем правы. Сам Ханс говорит, что черпает своё вдохновение в природе и жизни Фарерских островов.

Сам Ханс говорит, что черпает своё вдохновение в природе и жизни Фарерских островов, а среди вдохновляющих на творчество музыкантов называет Ника Кейва, но не мэтров банджо и губной гармошки.

После концертов в Москве и Смоленске, он проехал при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Его песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флером, услышали также в Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже.

Закончится музыкальное приключение Ханса Андриаса в России концертом в Санкт-Петербурге.