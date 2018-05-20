Музыку современных отечественных композиторов сыграют в Зале Чайковского 

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сочинения Родиона Щедрина, Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова, Антона Танонова, Александра Чайковского и Кузьмы Бодрова прозвучат в воскресенье в Концертном зале им. Чайковского в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.
Концерт станет центральным событием Всероссийского фестиваля Союза композиторов России, отметили в пресс-службе.
В программе — симфонические произведения Родиона Щедрина, Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова и Антона Танонова, «Шесть вариаций на застольную тему» для кларнета с оркестром Александра Чайковского и концерт для альта Кузьмы Бодрова.
Сочинения современников исполнят альтист Юрий Башмет, кларнетист Игорь Федоров, сопрано Надежда Гулицкая, Камерный хор Московской консерватории, Тульский государственный хор и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением дирижера Александра Сладковского.
В программе фестиваля также фотовыставка в Музее музыки «История Союза композиторов в фотографиях», встречи с композиторами и обширная региональная программа.