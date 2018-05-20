Музыку современных отечественных композиторов сыграют в Зале Чайковского

Концерт станет центральным событием Всероссийского фестиваля Союза композиторов России, отметили в пресс-службе.

В программе — симфонические произведения Родиона Щедрина, Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова и Антона Танонова, «Шесть вариаций на застольную тему» для кларнета с оркестром Александра Чайковского и концерт для альта Кузьмы Бодрова.

В программе фестиваля также фотовыставка в Музее музыки «История Союза композиторов в фотографиях», встречи с композиторами и обширная региональная программа.