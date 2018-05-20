Борзов: Сыграю на «НАШЕСТВИИ» «Лошадку»!

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Один из участников Главного приключения года Найк Борзов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем он планирует удивлять публику фестиваля, читайте только на НСН.

«Может быть, вообще сделаю программу, состоящую исключительно из новых песен…Пока думаю над этим, время еще есть. Ладно, не буду никого пугать! Конечно, сыграю и «Лошадку»!», — пообещал артист.

Билеты на фестиваль уже в продаже на сайте Nashestvie.ru, торопитесь купить по льготной цене, так как с 1 июня билеты подорожают.