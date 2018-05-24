НАШЕСТВИЕ — главное приключение лета!

За свою многолетнюю историю «НАШЕСТВИЕ» давно вышло за рамки музыкального фестиваля: это мультиформатное семейное мероприятие, в рамках которого можно провести три чудесных дня на свежем воздухе, встретить старинных друзей, поучаствовать в различных активностях и, конечно, насладиться замечательной музыкой. Но приключение начинается задолго до въезда на парковки фестиваля — предвкушение праздника сопровождает всех гостей опенэйра буквально от самого порога дома. Волнительные ощущения, когда палатки и походные сумки уложены в багажник с вечера; дети, друзья или коллеги рассажены по местам и пристегнуты — и остается завести автомобиль, чтобы отправится в настоящее автопутешествие с долгожданным пунктом назначения.

Завидово, старейшее поселение, датированное XVI веком, расположено в Конаковском районе Тверской области на одной из основных транспортных артерий страны — федеральной автотрассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург». От столицы населенный пункт разделяют примерно 100 километров, от Северной Пальмиры — 575. Для неискушенных автолюбителей такое расстояние может стать полноценным путешествием. Дорога от Москвы по Ленинградскому шоссе может занять до 3-4 часов, если выдвигаться в час пик: традиционно, можно попасть в плотный трафик в Химках, Солнечногорске и Клину. Нетерпимые к дорожным заторам автовладельцы воспользуются платным участком строящейся трассы М-11 «Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург»: буквально за 25 минут по ней можно преодолеть расстояние в 43 километра и выехать уже в Солнечногорском районе.

А те, кто не спешат, смогут оценить не только красоты природы Подмосковья и Тверской области, но и расширить свой кругозор знакомством с локальными достопримечательностями родного края: посетить памятник Защитникам Москвы — мемориальный комплекс «Штыки» в Зеленограде, увидеть монумент памяти Валерия Харламова под Солнечногорском, проехаться по живописным зеленым улочкам Клина. Этот старинный город, упомянутый в летописях еще в XIV веке, таит в себе множество интересных туристу «закладок»: от многочисленных мемориалов славы (Клин носит гордое звание «населенного пункта воинской доблести) и до Государственного Дома-музея им. П. И. Чайковского.

Увлекающиеся храмовой архитектурой увидят самые разные примеры сакрального зодчества на протяжении всей дороги от Москвы до Завидова: выполненная в переходном стиле от позднего барокко к классицизму подмосковная церковь XVIII века — Храм Рождества Христова в Черкизове; архитектурный комплекс-кремль „Троицкий собор“ в Клину, Преображенская церковь в стиле ампир середины XIX века в Спас-Заулке. Село Завидово встретит гостей белоснежным храмовым комплексом Успения Пресвятой Богородицы, впервые упомянутом в XVII веке. Кстати, в комплекс также входит несколько краеведческих музеев: Музей народных промыслов, „Ямщицкая изба“ и открытый в 2017 году музей „Государева Дорога“, посвящённый истории старинного тракта из Москвы в Великий Новгород и затем Санкт-Петербург.

После такого обширного экскурса в историю родного края всех автопутешественников будет ждать финальная точка — Большое Завидово, фестиваль „НАШЕСТВИЕ“ 2018. Но приключение на этом отнюдь не заканчивается, наоборот, все только начинается: три волшебных дня погружения в фееричный праздник музыки и свободы, „Главное приключение года“.

В честь 20-летия радиостанции „НАШЕ Радио“ артисты „НАШЕСТВИЯ“ 2018 исполнят на этом фестивале свои главные хиты. „Алиса“, „Ария“, Вадим Самойлов , „Секрет“, „Сплин“ и еще более ста любимых групп выступят на фестивале; знаковым станет выступление „Кукрыниксов“, которые завершат свою творческую деятельность концертом на „НАШЕСТВИИ“ 2018.

Билеты на „Главное приключение года“ можно приобрести на сайте фестиваля nashestvie.ru.