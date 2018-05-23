Нестеров: Сыграем на «НАШЕСТВИИ» музыку XXI века!

Лидер «Мегаполиса» рассказал, какую программу готовит для гостей Главного приключения года.

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В числе артистов, которые в этом году выступят на сцене НАШЕ 2.0, группа «Мегаполис». Лидер коллектива Олег Нестеров , заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какие сюрпризы музыканты «Мегаполиса» готовят к Главному приключению года, читайте только на НСН.

«Я думаю, на фестивале «НАШЕСТВИЕ» «Мегаполис» сыграет специальную программу, которая будет состоять из музыки XXI века, которая была нами придумана и сыграна. Прежде всего, это касается альбома «Супертанго», с которым мы вернулись к активной деятельности после долгого перерыва, и музыки к проекту «Из жизни планет» (это посвящение неснятым фильмам 60-х годов). На «НАШЕСТВИИ» мы — не новички и, конечно, будем учитывать специфику фестиваля, его площадки, его замечательных зрителей. Конечно, не обойдется без сюрпризов: мы сыграем нашу новую песню (а может даже две). Это тот материал, над которым «Мегаполис» работает этим летом», — отметил Олег Нестеров.

Билеты на фестиваль в продаже на сайте Nashestvie.ru. Торопитесь купить их сейчас, ведь с 1 июня цена вырастет.