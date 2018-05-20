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На фестивале в Афинах выступили оркестр Росгвардии и Московский казачий хор
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На фестивале в Афинах выступили оркестр Росгвардии и Московский казачий хор 

РИА Новости 3 часа назад
АФИНЫ, 20 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. С большим успехом прошел в Афинах первый фестиваль военной музыки «Амфиония», в котором участвовали оркестр Росгвардии и Московский казачий хор.
Фестиваль организован при поддержке Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который 11 лет проходит в Москве.
Представления, сочетающие военную, классическую, традиционную, народную, поп и рок музыку со зрелищными выступлениями и фейерверком, проходили два вечера в самом центре Афин, перед дворцом Заппион, построенным к первым Олимпийским играм современности 1896 года.
Название фестиваль получил в честь легендарного героя древних Фив Амфиона, которого называют «отцом военной музыки». Согласно мифам, под звуки его лиры двигались камни и возводились стены Фив.
Организатор «Амфионии» Валерий Смирнов сказал, что военная музыка несет посыл мира. «Ничто так не подчёркивает желание народов жить вместе, а не воевать, как человек в военной форме, который вместо оружия держит в руках музыкальный инструмент. Такое же послание мира шло из Греции от Олимпийских игр», — сказал он.
Руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов заметил, что открыта новая, пока неизвестная для Греции страница — фестиваль военной музыки.
Помимо прославленных российских коллективов, перед зрителями выступили Президентский оркестр службы государственной охраны Казахстана, большой детский хор Афин, группа «Ереванские барабаны» из Армении, группа итальянских флагоносцев, известный греческий композитор и исполнитель Стефанос Корколис, певица София Манусаки.
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