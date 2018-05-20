Тайные знаки в клипе BTS «Fake Love»

Альбом BTS «Love:» побил рекорд по предпродажам в Южной Корее (более чем 1.44 миллионов альбомов), но как мы знаем, парни любят покорять новые вершины и никогда не останавливаются на достигнутом. Клип на песню «Fake», релиз которого состоялся мая, набрал уже более миллионов просмотров на — менее чем за часа побили свой собственный рекорд!

Через часов после загрузки клип посмотрели миллионов человек, за восемь часов цифра выросла до миллионов, а через часов количество просмотров составило больше миллионов. Через сутки после релиза количество просмотров достигло миллионов, а на данный момент эта цифра перевалила за миллионов.

На данный момент этот факт остается не подтвержденным, но возможно, этот клип станет самым «Просматриваемым клипом на за часа с момента выгрузки». Впрочем, едва ли удивлены такому успеху: в своих интервью парни рассказали, что считают эту песню лучшей в своем репертуаре. поделились с фанатами не только историей создания альбома и вложенными в него смыслами, но и рассказали о скрытом смысле хореографии клипа «Fake».

«Есть такая старинная мудрость: ‘Не говори зла, не слушай зла, не видь зла’. Эта идея стала главной в нашем клипе. Так что будет здорово, если вам удастся найти отсылки к этому высказыванию в наших танцах», — сказал.

Вам удалось справится с этой задачей?