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Тайные знаки в клипе BTS «Fake Love»
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Тайные знаки в клипе BTS «Fake Love» 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Альбом BTS «Love:» побил рекорд по предпродажам в Южной Корее (более чем 1.44 миллионов альбомов), но как мы знаем, парни любят покорять новые вершины и никогда не останавливаются на достигнутом. Клип на песню «Fake», релиз которого состоялся мая, набрал уже более миллионов просмотров на — менее чем за часа побили свой собственный рекорд!
Через часов после загрузки клип посмотрели миллионов человек, за восемь часов цифра выросла до миллионов, а через часов количество просмотров составило больше миллионов. Через сутки после релиза количество просмотров достигло миллионов, а на данный момент эта цифра перевалила за миллионов.
На данный момент этот факт остается не подтвержденным, но возможно, этот клип станет самым «Просматриваемым клипом на за часа с момента выгрузки». Впрочем, едва ли удивлены такому успеху: в своих интервью парни рассказали, что считают эту песню лучшей в своем репертуаре. поделились с фанатами не только историей создания альбома и вложенными в него смыслами, но и рассказали о скрытом смысле хореографии клипа «Fake».
«Есть такая старинная мудрость: ‘Не говори зла, не слушай зла, не видь зла’. Эта идея стала главной в нашем клипе. Так что будет здорово, если вам удастся найти отсылки к этому высказыванию в наших танцах», — сказал.
Вам удалось справится с этой задачей?
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