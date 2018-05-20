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На концерте Киркорова в Арзамасе вырубилась вся аппаратура (видео)
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На концерте Киркорова в Арзамасе вырубилась вся аппаратура (видео) 

Нижегородская правда 10 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Филипп Киркоров раздаёт автографы в АрзамасеНа концерте Киркорова в Арзамасе вырубилась вся аппаратура (видео) 18 мая в Арзамасе Филипп Киркоров выступил в Арзамасе. Во время шоу произошло ЧП. в конце концерта вырубилась вся аппаратура: полностью потух свет и отключилась аппаратура.
«Дело в том, что на одной из песен отключилось электричество — все погасло, микрофон отключился, а стразы на куртке музыканта перестали сиять. Восстановить техническую неисправность у организаторов не получилось, поэтому мероприятие закончилось раньше срока. Вместо несыгранных песен Киркоров стал раздавать автографы и пообещал вернуться в город в скором будущем, чтобы доиграть неисполненные композиции», — написала Дарья Лис в социальной сети и опубликовала видео.
На кадрах короткого ролика видно, как во время выступления неожиданно вырубается свет и звук, а зал погружается во тьму.
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