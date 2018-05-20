На концерте Киркорова в Арзамасе вырубилась вся аппаратура (видео)

Филипп Киркоров раздаёт автографы в АрзамасеНа концерте Киркорова в Арзамасе вырубилась вся аппаратура (видео) 18 мая в Арзамасе Филипп Киркоров выступил в Арзамасе. Во время шоу произошло ЧП. в конце концерта вырубилась вся аппаратура: полностью потух свет и отключилась аппаратура.

«Дело в том, что на одной из песен отключилось электричество — все погасло, микрофон отключился, а стразы на куртке музыканта перестали сиять. Восстановить техническую неисправность у организаторов не получилось, поэтому мероприятие закончилось раньше срока. Вместо несыгранных песен Киркоров стал раздавать автографы и пообещал вернуться в город в скором будущем, чтобы доиграть неисполненные композиции», — написала Дарья Лис в социальной сети и опубликовала видео.

На кадрах короткого ролика видно, как во время выступления неожиданно вырубается свет и звук, а зал погружается во тьму.

JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJ2a19wb3N0XzE4ODkwMzg3OV8xMTM0NiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTJGamF2YXNjcmlwdCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyOGZ1bmN0aW9uJTI4ZCUyQyUyMHMlMkMlMjBpZCUyOSUyMCU3QiUyMHZhciUyMGpzJTJDJTIwZmpzJTIwJTNEJTIwZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSUyOHMlMjklNUIwJTVEJTNCJTIwaWYlMjAlMjhkLmdldEVsZW1lbnRCeUlkJTI4aWQlMjklMjklMjByZXR1cm4lM0IlMjBqcyUyMCUzRCUyMGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCUyOHMlMjklM0IlMjBqcy5pZCUyMCUzRCUyMGlkJTNCJTIwanMuc3JjJTIwJTNEJTIwJTIyJTJGJTJGdmsuY29tJTJGanMlMkZhcGklMkZvcGVuYXBpLmpzJTNGMTU0JTIyJTNCJTIwZmpzLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlJTI4anMlMkMlMjBmanMlMjklM0IlMjAlN0QlMjhkb2N1bWVudCUyQyUyMCUyN3NjcmlwdCUyNyUyQyUyMCUyN3ZrX29wZW5hcGlfanMlMjclMjklMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjhmdW5jdGlvbiUyOCUyOSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMGlmJTIwJTI4JTIxd2luZG93LlZLJTIwJTdDJTdDJTIwJTIxVksuV2lkZ2V0cyUyMCU3QyU3QyUyMCUyMVZLLldpZGdldHMuUG9zdCUyMCU3QyU3QyUyMCUyMVZLLldpZGdldHMuUG9zdCUyOCUyMnZrX3Bvc3RfMTg4OTAzODc5XzExMzQ2JTIyJTJDJTIwMTg4OTAzODc5JTJDJTIwMTEzNDYlMkMlMjAlMjd2cE9oS2pnVmYyM2ZUQmlQMUthZ0syOG0ycnlOJTI3JTI5JTI5JTIwc2V0VGltZW91dCUyOGFyZ3VtZW50cy5jYWxsZWUlMkMlMjA1MCUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCU3RCUyOCUyOSUyOSUzQiUwQSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==