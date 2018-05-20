В Москве стартовала программа «Военные оркестры в парках»

Инструменты настроены, ноты еще раз просмотрены. Волнение, конечно, есть, но ровно до того момента, как зазвучит первый аккорд, а дальше — только музыка. Первый концерт второго сезона выступлений оркестров в парках открыли хедлайнеры Спасской башни и любимцы публики — оркестр суворовцев, рассказал "ТВ Центр"

В прошлом году выступления духовых оркестров на необычных концертных площадках так понравились москвичам, что программу, по многочисленным просьбам, решили повторить. Известные коллективы снова вышли в народ. Точнее, в парки и скверы столицы. Среди 13 площадок есть и новые. Впервые к масштабному событию присоединилось и Зарядье.

"Охват будет самым широким. Для того, чтобы наибольшее количество жителей Москвы смогло посетить эту программу. Интересно будет все. Если задача военных оркестров — это подъем духа в войсках, то уж с гражданскими они справятся совершенно точно", — рассказал замруководителя дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Владимир Доронкин.

Тут и подпевают и даже пританцовывают. Оркестры хоть и военные, но в репертуаре не только марши. Здесь музыка всех известных жанров: от классических военных песен и рок-композиций до вальса. Устоять на месте просто невозможно.

Зрители буквально срослись со своими телефонами — всё снимают. На память. И их можно понять — не каждый день услышишь сразу три оркестра, звучащие в унисон.

Послушать потрясающую музыку можно каждую субботу. Расписание на официальном сайте фестиваля. Закрытие цикла выступлений — 18 августа. Ну а кульминацией по традиции станет сама Спасская башня. В этом году она пройдет с 24 августа по 2 сентября.