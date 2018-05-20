Ещё
В Москве стартовала программа «Военные оркестры в парках»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В Москве стартовала программа «Военные оркестры в парках» 

ТВ Центр 14 минут назад
Фото: ТВ Центр
Инструменты настроены, ноты еще раз просмотрены. Волнение, конечно, есть, но ровно до того момента, как зазвучит первый аккорд, а дальше — только музыка. Первый концерт второго сезона выступлений оркестров в парках открыли хедлайнеры Спасской башни и любимцы публики — оркестр суворовцев, рассказал "ТВ Центр".
В прошлом году выступления духовых оркестров на необычных концертных площадках так понравились москвичам, что программу, по многочисленным просьбам, решили повторить. Известные коллективы снова вышли в народ. Точнее, в парки и скверы столицы. Среди 13 площадок есть и новые. Впервые к масштабному событию присоединилось и Зарядье.
"Охват будет самым широким. Для того, чтобы наибольшее количество жителей Москвы смогло посетить эту программу. Интересно будет все. Если задача военных оркестров — это подъем духа в войсках, то уж с гражданскими они справятся совершенно точно", — рассказал замруководителя дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Владимир Доронкин.
Тут и подпевают и даже пританцовывают. Оркестры хоть и военные, но в репертуаре не только марши. Здесь музыка всех известных жанров: от классических военных песен и рок-композиций до вальса. Устоять на месте просто невозможно.
Зрители буквально срослись со своими телефонами — всё снимают. На память. И их можно понять — не каждый день услышишь сразу три оркестра, звучащие в унисон.
Послушать потрясающую музыку можно каждую субботу. Расписание на официальном сайте фестиваля. Закрытие цикла выступлений — 18 августа. Ну а кульминацией по традиции станет сама Спасская башня. В этом году она пройдет с 24 августа по 2 сентября.
Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков. «ТВ Центр»
ТВ Центр: последние новости
В Москве прошел концерт по случаю 98-летия Высшего командного училища Хрипун: более 90% москвичей удовлетворены работой поликлиник Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»22
Жизнь и смерть мальчика с сачком18
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение