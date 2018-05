Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за $490 тысяч 

Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. В течение 1960-х и 1970-х годов гитара часто использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном Джорджем Харрисоном , Левон Хелмом.