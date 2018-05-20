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Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за $490 тысяч
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Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за $490 тысяч 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Знаменитая электрогитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура, в воскресенье продана за 490 тысяч долларов на аукционе в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
"Гитара 1965 года Fender Telecaster Боба Дилана и Робби Робертсона продана на аукционе за 490 тысяч долларов", — говорится в сообщении аукционного дома в сети микроблогов Twitter.
Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. В течение 1960-х и 1970-х годов гитара часто использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Левон Хелмом.
За свою жизнь инструмент прошел существенную модернизацию и, в частности, сменил знаменитую черную отделку на цвет светлого дерева.
У гитары богатая музыкальная история. Дилан играл на Telecaster не только во время первого тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde. Также гитара была использована при записи второго студийного альбома группы The Band с одноименным названием, который впоследствии был назван журналами Rolling Stone и Time «одним из лучших альбомов».
Ранее модель Fender Stratocaster, которую Боб Дилан использовал на своем первом шоу с электрической гитарой на фестивале Newport Folk Festival в 1965 году, была продана за рекордную для гитары сумму в 965 тысяч долларов.
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