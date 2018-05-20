«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е

Оглядываясь на тогдашних кумиров, одни удивляются: «Какие-то фрики. Неужели мы это смотрели?», другие рассуждают: «А чем они так уж сильно отличаются от нынешних? Разве что прибавили в объёмах, но не во вкусе — шоу продолжается, и эпатаж тоже», а третьи резюмируют про всех сразу: «Поющие трусы!».

Давайте посмотрим из нашего времени, как выглядели российские поп-звёзды 20-25 лет назад, и что сравнение с той эпохой может сказать о сегодняшней. Anews собрал галерею их образов.

Алла Пугачёва, Филипп Киркоров

Главным явлением попсы 90-х был, несомненно, этот творческий и супружеский тандем. Возле примадонны будущий король эстрады держался скромно и одевался в чёрное. Зато Алла Борисовна щеголяла остромодными афрокосичками, но носила их на свой манер — с чёлкой и короткими накладными прядями на макушке.

За десятилетие Филипп не раз менялся радикально: буйная грива, пёстрые распашонки и массивное золото на мохнатой груди.

Причём, специально к концерту можно было не переодеваться: он и в обычной жизни выглядел так же.

Валерий Леонтьев

Агрессивная сексуальность 90-х явно пришлась ему по душе — и по телу. Сетки и кожаные трусы стали главными предметами сценического гардероба певца, которому как раз в то десятилетие дали звание народного артиста.

Борис Моисеев

В 1994-м он уже отмечал 20-летие своей творческой деятельности как танцовщик и хореограф. Однако тогда страна узнала его ещё и как певца. Отсутствие каких-либо вокальных данных с лихвой компенсировалось темпераментом, эротизмом и эпатажными костюмами. Театрализованные выступления Моисеева вывели его в звёзды первой величины.

Жабо, перья, сверкающие трусы, блестящие колготки и яркий макияж — всё это точно совпало с ожиданиями публики, которой хотелось «порочных» и «запретных» зрелищ.

Стиль и манеры Моисеева породили в народе массу «гейских» шуток, однако на его концертах залы были битком, и никто не подавал в суд исков об оскорблении чувств, видя артиста в полуголым и в женских нарядах.

Маша Распутина

Она и сейчас носит короткие «кукольные» юбки, но в 90-е её фишкой было ультра-мини — не юбка, а скорее купальник с воланами, едва прикрывающими бёдра. Причём демонстративная сексапильность нередко контрастировала с «детскими» причёсками — хвостиками, пышными резинками и бантами.

«Свободные 90-е» безошибочно угадываются: Маша в любимом игривом наряде гарцует на фоне Казанского собора Красной площади. Зрители обалдевали? Радовались? Воспринимали как должное? А что произошло бы сейчас?

Алёна Апина

В 1991-м она ещё пела в группе «Комбинация», пик славы которой пришёлся как раз на конец 80-х — начало 90-х. Главным атрибутом тогдашней моды были яркие цветные лосины, и участницы группы, конечно, подавали поклонницам пример. Узнаёте среди них Алёну?

Потом Апина бросила группу ради сольной карьеры, которая ударно началась с хита про Ксюшу. Причём та самая «юбочка из плюша» сейчас смотрелась бы вполне обычно — в отличие от этого образа «дикий ядовитый плющ».

Таня Буланова

Кстати, вот у кого в 90-е были настоящие юбочки из плюша. И носились, похоже, без всякой иронии.

«На-На»

Тут можно обойтись без слов: всё и так на виду. Практически и буквально.