Творческая весна певицы Асет

Корреспондент «Вечерки» пообщалась с певицей Асет, которая рассказала, как ей работается в самое романтичное время года.

— Асет, весна в самом разгаре и ваша музыкальная деятельность — тоже. Расскажите, что нового сейчас происходит?

— Да, скучать точно не приходится (смеется). Недавно мы выпустили третий альбом «Моя история» на русском языке, презентация которого состоялась на большом весеннем концерте. Он стал продолжением предыдущей пластинки и одновременно завершением определенного творческого периода. Весна также была богата на гастроли — успели съездить в Самару, Санкт-Петербург, Ялту, а по возвращении в Москву сразу приготовили для наших слушателей сюрприз — релиз новой весенней песни «Расцветай», которая как нельзя кстати подходит под настроение этого периода — яркое, легкое и радостное.

— Что для вас главное в творческом процессе?

— Рабочий процесс — это всегда непросто. Песня может быть написана буквально за одну ночь под влиянием каких-либо эмоций, а иногда это процесс затяжной.

В готовом продукте много составляющих — это и тексты, и аранжировки, и визуальная составляющая, которая сопровождает релиз. Мы стараемся найти правильное звучание — музыкальную упаковку для каждой композиции, а потом готовый материал оформляем и продумываем, как и когда его преподнести для наших слушателей — будет ли это отдельная композиция или альбом, снимем ли мы на нее клип — все эти вопросы мы решаем в ходе работы.

Бывает и так, что песни лежат в готовом варианте по полтора года, ожидая свой «звездный час». Всему свое время, важно поддерживать баланс — не выпустить «сырой» материал, но и не дать ему «перегореть» в ожидании релиза.

— Знаю, что вы преподаете. Расскажите об этом аспекте вашей деятельности.

— Да, я преподаю уже более десяти лет. Это прекрасная возможность не только передать свой опыт следующему музыкальному поколению, но и наполнить себя самого. Ученики вдохновляют, и вложенная в них энергия всегда возвращается.

— Расскажите о ваших планах на летний сезон.

— Сейчас мы готовимся к выпуску новых, уже написанных песен, а также к съемкам клипа. Также планируем летом немного переформатировать материал, создать несколько новых музыкальных программ. Это будет период внутренней работы и подготовки к новому сезону.