Овчаренко: какая музыка подходит для беременных

«Ребенок общается через маму с внешним миром для того, чтобы получать о нем максимальную информацию: и эмоциональную, и звуковую. Мама, слушая музыку, передает все эмоции, которые она испытывает. Звуковые волны резонируют и оказывают влияние, помимо чисто эстетического восприятия. Если музыка нравится и приятна слуху, то она будет оказывать хорошее воздействие», — сказала психолог в эфире радио Sputnik

Овчаренко рекомендует беременным женщинам больше слушать классическую музыку, но, разумеется, такую, которая нравится им самим, а не раздражает. Кроме того, на ребенка в утробе матери весьма благоприятно воздействует естественная «музыка» природы: звуки лесной чащи, шелест листьев, пение птиц и так далее.