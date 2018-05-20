Ещё
Овчаренко: какая музыка подходит для беременных
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Овчаренко: какая музыка подходит для беременных 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
«Ребенок общается через маму с внешним миром для того, чтобы получать о нем максимальную информацию: и эмоциональную, и звуковую. Мама, слушая музыку, передает все эмоции, которые она испытывает. Звуковые волны резонируют и оказывают влияние, помимо чисто эстетического восприятия. Если музыка нравится и приятна слуху, то она будет оказывать хорошее воздействие», — сказала психолог в эфире радио Sputnik.
Овчаренко рекомендует беременным женщинам больше слушать классическую музыку, но, разумеется, такую, которая нравится им самим, а не раздражает. Кроме того, на ребенка в утробе матери весьма благоприятно воздействует естественная «музыка» природы: звуки лесной чащи, шелест листьев, пение птиц и так далее.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Жуматаева: родители беспокоятся о будущих пенсиях детей-мигрантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е42
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Американец может преобразиться в любого киногероя
Как погиб «вождь краснокожих»24
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение