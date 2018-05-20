The Weeknd записал целый альбом о Селене Гомес и никогда не выпустит его

The Weeknd (28) появился на обложке журнала Time и рассказал в интервью изданию, что во время отношений с Селеной Гомес (25) написал необычный для себя альбом с весёлыми и динамичными треками. Альбом должен был называться Upbeat и выйти ещё до My Dear Melancholy.

«До My Dear Melancholy у меня был уже написан целый альбом. Но он был абсолютно не меланхоличен, потому что в моей жизни все складывалось совсем по-другому», — высказался Абель.

Самое обидное: мы никогда не услышим эти треки: «Я не хочу петь о том, чего я больше не чувствую», — пояснил The Weeknd. Видимо, чувства к Селене прошли окончательно.

А вот на вопрос о том, кому же посвящён My Dear Melancholy, Белле (21) или Селене, певец ответил уклончиво, сказав, что он не хочет «открывать свой ящик Пандоры, когда речь идет об отношениях». Или, может, просто не хочет расстраивать Беллу, когда у них только все наладилось?

все слайды

Напомним, слухи о триумфальном воссоединении пары появились после фестиваля «Коачелла»: очевидцы заявляли, что модель и певец целовались на вечеринке. Сама Белла, увидев заголовки статей в Сети, поспешила опровергнуть информацию. Но после тусовки в Каннах ей не отвертеться. До этого пара была вместе полтора года (с 2015-го по 2016-й) с перерывом на Селену Гомес.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/the-weeknd-zapisal-tselyj-albom-o-selene-gomes-i-nikogda-ne-vypustit-ego/