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Галина Боб выпустила новую песню
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Галина Боб выпустила новую песню 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Галина не постеснялась исполнить свою новую песню «5 минут» под минус, путешествуя по Москве в машине, за рулем которой сидел ее супруг. Артистка сообщила, что теперь запись можно найти на различных площадках интернета, скачивать, репостить, петь и танцевать под зажигательные ритмы.
Поклонников поразил талант Галины, о существовании которого многие даже не подозревали: «Я даже не знала о таком Вашем таланте! Это офигенно!», «Давайте Галя! Вытесняйте со сцены бездарных, фанерных бузовых!»
Многие были приятно удивлены тем фактом, что нормальные песни все еще выпускают на фоне популярных хитов с нулевым смыслом. Однако, наблюдательные поклонники заметили, что голос и стиль исполнения Галины очень похожи на творчество некогда популярной певицы Максим.
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