Жителям Рязанского района расскажут о немецком реформаторе оперы

О жизни и творчестве немецкого композитора, дирижера и теоретика искусства Рихарда Вагнера расскажут жителям Рязанского района в библиотеке № 106.

Лекция будет посвящена 205-летию со дня рождения крупнейшего реформатора оперы.

— Для наших гостей мы подготовили интересную программу, — сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная. — В нее включены рассказ-беседа о жизни и творчестве великого композитора, прослушивание музыкальных творений Вагнера и просмотр фрагментов документальных фильмов «Сумерки бога», «Расчетливый гений».

Лекцию проведут 22 мая по адресу: улица Зарайская, 56а. Начало — в 12.00. Вход свободный.

Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге. Композитор оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.