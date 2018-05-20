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Жителям Рязанского района расскажут о немецком реформаторе оперы
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Жителям Рязанского района расскажут о немецком реформаторе оперы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 39 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
О жизни и творчестве немецкого композитора, дирижера и теоретика искусства Рихарда Вагнера расскажут жителям Рязанского района в библиотеке № 106.
Лекция будет посвящена 205-летию со дня рождения крупнейшего реформатора оперы.
— Для наших гостей мы подготовили интересную программу, — сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная. — В нее включены рассказ-беседа о жизни и творчестве великого композитора, прослушивание музыкальных творений Вагнера и просмотр фрагментов документальных фильмов «Сумерки бога», «Расчетливый гений».
Лекцию проведут 22 мая по адресу: улица Зарайская, 56а. Начало — в 12.00. Вход свободный.
Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге. Композитор оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.
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