Красавицы из Silenzium впервые запели в новом клипе

«Клип снят на территории питомника ездового спорта „Husky-Fort“ в Новососедово. Это Новосибирская область, — сообщила VN.ru лидер трио и виолончелистка Наталья Григорьева . — Съемки проходили в марте, однако зима в Новосибирске не хочет уходить до сих пор. Даже в мае! Мы надеемся на скорое настоящее жаркое лето, а чтобы зима не обижалась, что ее пора прошла, приготовили ей небольшой подарок — новый клип. Он о том, как круто отдыхать в Сибири. Такого вы еще не видели».

Роман Емельянов. Примечательно, что, кроме девушек из Silenzium, в клипе снялись рэпер Андрей Глушаков, а в роли его друзей — Александр Бабушкин

Добавим, что в начале 2018 года Silenzium отличилось красивым видео на кавер-версию песни Евгения Крылатова «Прекрасное далеко». Клип рассказывает историю группы ребят — пионеров и октябрят, случившуюся, по версии создателей сюжета, в 1985 году.

Silenzium — невероятно красивый внешне коллектив, состоящий из трех девушек, играющих на скрипках и виолончели. Музыка сочетает в себе элементы классики и современные рок и поп музыкальные стили. Легко жонглируя стилями, девушки играют Вивальди и Nirvana, Баха и Rummstein.