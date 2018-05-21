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Группа «Небо здесь» станет новым участником «Площади Согласия»
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Группа «Небо здесь» станет новым участником «Площади Согласия» 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 23 мая, в эфире уникального шоу-проекта «Площадь Согласия», организованного газетой «Вечерняя Москва» совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера, выступит коллектив «Небо здесь».
Группе «Небо здесь» уже 18 лет. Это русскоязычный проект группы «Team Ocean». Как рассказывает создатель коллектива Игорь Тимошин, за это время группа объездила с концертами всю Россию и многие зарубежные страны.
Сейчас музыканты радуют поклонников как новыми хитами, так и песнями, которые полюбились слушателю еще в 1990-е годы. Также недавно коллектив выпустил новый сингл и видео, а 18 марта — презентовал новую электрическую программу в клубе «16 Тонн», там же, где 18 лет назад прошла презентация первого альбома музыкантов.
Смотрите выступление группы «Небо здесь» в эфире сетевого вещания «ВМ» 23 мая в 20:00!
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