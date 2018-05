Эд Ширан получил главную награду на церемонии Billboard Music Awards 

Всего Ширан, который не смог лично присутствовать на мероприятии, был номинирован в этом году на 15 наград. Из них он получил шесть, включая премии в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшая песня на радио» (Shape of You) и «Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100».

Также в 15 категориях были представлены американский рэпер Кендрик Ламар и его соотечественник Бруно Марс . Ламар стал обладателем наград, в частности, в номинациях «Лучший рэп-исполнитель» и «Лучший альбом чарта Billboard 200» (пластинка DAMN). Марс был, помимо прочего, отмечен как лучший исполнитель в стиле ритм-н-блюз, а также получил статуэтки за лучший альбом в этом жанре (24K Magic) и лучшую песню (That's What I Like).