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Эд Ширан получил главную награду на церемонии Billboard Music Awards
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Эд Ширан получил главную награду на церемонии Billboard Music Awards 

ТАСС 8 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Британский автор-исполнитель Эд Ширан стал обладателем американской музыкальной премии Billboard Music Awards в главной категории «Лучший артист» по итогам прошлого года. 25-я церемония вручения престижных наград состоялась в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада) и транслировалась в прямом эфире телеканала NBC.
Всего Ширан, который не смог лично присутствовать на мероприятии, был номинирован в этом году на 15 наград. Из них он получил шесть, включая премии в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшая песня на радио» (Shape of You) и «Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100».
Также в 15 категориях были представлены американский рэпер Кендрик Ламар и его соотечественник Бруно Марс. Ламар стал обладателем наград, в частности, в номинациях «Лучший рэп-исполнитель» и «Лучший альбом чарта Billboard 200» (пластинка DAMN). Марс был, помимо прочего, отмечен как лучший исполнитель в стиле ритм-н-блюз, а также получил статуэтки за лучший альбом в этом жанре (24K Magic) и лучшую песню (That's What I Like).
Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Тейлор Свифт. Награду в номинации «Лучший рок-исполнитель» получил коллектив Imagine Dragons. Эта же группа удостоилась победы в категориях «Лучший рок-альбом» (Evolve) и «Лучшая рок-песня» (Believer). Награду за лучшую песню чарта Billboard Hot 100 получила композиция Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки, записанная при участии Джастина Бибера.
Ежегодная премия Billboard Music Awards была учреждена музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония вручения наград состоялась год спустя. Наряду с Grammy и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных премий США.
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