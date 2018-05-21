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Объявлен лучший музыкант года
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Объявлен лучший музыкант года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года. Церемония награждения состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая, пишет Deadline.
Ширан был номинирован на 15 наград. Он получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».
Певицей года стала американка Тейлор Свифт. Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.
Ранее в мае радиостанция Smooth Radio составила топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. Всего в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.
Эд Ширан — 27-летний поп-певец. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка, «÷», вышла в 2017 году.
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