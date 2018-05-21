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Коллективный концерт 300 юных гучжэнисток в Ланфане
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Коллективный концерт 300 юных гучжэнисток в Ланфане 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Ланфан /пров. Хэбэй/, 20 мая /Синьхуа/ — Концерт музыки на китайском щипковом инструменте гучжэн прошел сегодня в районе Гуанъян городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Более 300 юных гучжэнисток в старинной китайской одежде коллективно исполнили классическую композицию «Вечерняя песня в рыбацкой лодке». Фотографии Синьхуа/Ли Сяого
Ланфан /пров. Хэбэй/, 20 мая /Синьхуа/ — Концерт музыки на китайском щипковом инструменте гучжэн прошел сегодня в районе Гуанъян городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Более 300 юных гучжэнисток в старинной китайской одежде коллективно исполнили классическую композицию «Вечерняя песня в рыбацкой лодке». Фотографии Синьхуа/Ли Сяого
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