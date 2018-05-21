Интервью с BTS: любимый цвет, проблемы с психикой и новый микстейп

Несколько дней назад BTS выпустили свой новый альбом «Love:», так что теперь парням предстоит ответить на сотни вопросов и журналистов. Buzzfeed поделился одним из интервью с участниками группы. Смотреть его — двойное удовольствие, потому что на протяжении всего ролика играют с маленькими щеночками. Уровень «Мимими» — на максимум! ответили не только на вопросы из сферы музыки, но и рассказали о своей личной жизни. Например, парней спросили, что им больше всего нравится в своей внешности.

Ви: Мода

Чонгук: Моя страсть

ШУГА: Щеночки

ЧиМин: Мне нравятся мои глаза

Джин: Мое красивое лицо

Джей-Хоуп: Я люблю свою жизнь!

А вот лидер группы, состроил гримасу и не ответил на вопрос. Поклонники также хотели узнать о том, какие песни с нового альбома нравятся самим участникам. Чимин назвал «Fake», Чонгук — «So», а Джей-Хоуп — «Sincerity’t». Среди любимых цветов победил красный, а Джин выделился, назвав своим любимым цветом «розовый».

«Ты любишь розовый?», — искренне удивился. — «Мне нравится серебряный». В конце видео поклонники поздравили Джей-Хоупа с его микстейпом и спросили, можно ли надеяться на новые сольные проекты от участников. Чонгук пообещал, что следующий сольный микстейп — за ним!

«Я очень много работал над этим, и это того стоило», — рассказал о своем микстейпе Джей-Хоуп. — «Я очень ценю любовь и поддержку. Еще одна причина продолжать заниматься музыкой! Спасибо вам огромное!»

А вот интервью с «Entertainment» оказалось чуть более серьезным. В нем парни ответили в том числе на вопросы о своем психическом состоянии.

«Моя конечная цель в жизни — любить себя по-настоящему. Это всегда самое сложное», — рассказал журналистам. — «Иногда мы сравниваем себя с другими, и временами мы бываем подавлены. Но в любви мы должны снять маску и быть теми, кто мы есть на самом деле».

Золотые слова! Надеемся, что удастся найти любовь к себе. Если не самостоятельно, то уж точно благодаря бесконечной поддержке!